بعد التطورات الجديدة.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن شيرين: ارحموني منها





خرج الفنان حسام حبيب عن صمته ورد على تصريحات صحفية منسوبة لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب تستغيث فيها منه واتهمته بسرقة مصوغات ذهبية، وابتزازها ماديا.

ونشر موقع "Et بالعربي" تسجيل صوتي للفنان حسام حبيب وهو يقوم بشرح ما يحدث بالتفاصيل وعن لجوئه للقضاء.

وقال حسام حبيب: "طبعًا أنا فاهم جدًا اللي بيحصل، ومش عارف أقول إيه للناس طبعًا، والناس عندها حق تزهق، بس والله العظيم ده مش أنا والتصرفات دي أنا بريء منها تمامًا، أنا مستغرب أكتر منكم باللي بيحصل، بس ممكن يكون ده حصل عشان هي بقالها يومين أو تلاتة بتحاول تتصل بيا وأنا رفضت بعد الأحداث الأخيرة رفضت تمامًا وقولت خلاص مش هينفع كل مرة أني أسامح ومع ذلك ما تكلمتش والنتيجة هي هي برضه وطبعًا كل دي حاجات يحاسب عليها القانون وكل دي اتهامات كاذبة، وبإذن الله مش هرجع في كلامي والمرة دي القانون هو اللي هياخد مجراه".

وأضاف: "وموضوع التحويل المالي ده يا أما حاجة من الاتنين يا إما أنا لسه جوزها وبكدب على الناس يا إما بتكدب على البنك يا إما هي بتدلعني بقى، وفي حد يخلي حد يدفع فلوس غصب عنه ومش عارف أقول إيه الصراحة؟، واللي بيقولوا أنا سرقت خزنة وسرقت تحويل بنكي خدتهم إزاي بقى؟، كنت شبح جوه البنك ولا لبست طاقية الاخفاء ودخلت البنك وسرقت الخزنة، وكل مرة سرقة وكلام أقل بكتير من أني أعلق عليه هو إيه أنا شيخ منصر كل شوية اكسر خزنة ومحدش قادر عليا يعني، لا يا جماعة أنا تعبت أنا بقى اللي بستنجد بالناس وبكل حد يقدر يساعدني في حاجة زي كده وكل الناس المحترمين في الوطن العربي ارحموني منها ده ذنب أنا عملته في حياتي معرفش إيه ده؟".

وانهى تعليقه قائلا: "وأنا لسه هطلع اتكلم بكل التفاصيل وده مش تهديد ومش بقول كده عشان أخوفها ولا حاجة، لكن ده حقي وبقالي سنين مش عايز أخده وعمالين يتكلموا على سمعتي وسمعة أهلي وأنا الحمد لله متربي كويس ومن عائلة كويسة جدًا، ومتعلم في أماكن كويسة جدًا وبعرف ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيخاف ربنا ميعملش كده ومعتقدش أن في حد يعرف ربنا يعمل كده، وعاوز أفهم يعني إيه سرقت تحويلها البنكي؟، الاتهام ده عبارة عن ايه يعني؟، وهي بتستقوى بالناس وبتستقوى باللي ربنا ادهولها على الناس وهي دايمًا تهددني لو ماردتش هعمل كذا، ومش هعرف أخليك تمشي في الشارع ويا جماعة أرجوكم ما تبقوش سلاح في إيد حد بيظلم حد وعايز يجبره على حاجة هو مش عايزها".