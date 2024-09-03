بعد أزمتها مع النقابة.. هيفاء وهبى بمايوه جرئ في الساحل الشمالي





شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها جلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة، في الساحل الشمالي.

ونشرت "هيفاء" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أحب كيف يلف الصيف ذراعيه حولي مثل بطانية دافئة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "شو هالحلاوة والطاقة الايجابية"، "يسلم هالجمال وهالضحكة حورية"، "السعادة في ألبوم واحد"، "أجمل من صيف بالساحل"، "عروسة بحر الساحل"، "حبيبتي استمتع بعطلتك".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.