قرار جديد من نقابة المهن التمثيلية بعد منع هيفاء وهبي من العمل في مصر





أعلنت نقابة المهن التمثيلية، رفع إيقاف هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة "ريماس" بالتصالح بينهما، والتنازل وديا عن الشكوى التي قدمتها الشركة ضد النجمة اللبنانية.

وكانت نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية أعلنا وقف نشاط هيفاء الفني في مصر بعد إخلالها ببنود تعاقد مع شركة إنتاج سينمائي.

وجاءت القرار تزامنا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى يوم 7/19 رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب بأضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوى تبين صحة ما جاء على لسان الشاكي، لتقرر لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية عدم منح أي تصريح عمل للفنانة اللبنانية لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.