بعدما صدمت الجميع بشكلها.. إيمان أيوب ترد على منتقديها

ردت الفنانة إيمان أيوب، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بسبب شكلها ومظهرها واتهامات طالتها حول إجرائها عمليات تجميل عقب ظهورها ببرنامج "قعدة ستات".

وقالت إيمان أيوب في بيان صحفي: "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كدة.. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".

وأوضحت، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل "شوفوا وشي بنفسكم.. مش هتلاقوا أي أثر لعمليات تجميل، وأرجو إن الناس ترحمني من الافتراضات والتنمر".

وتابعت: "للأسف الهجوم وصل للدعاء عليا بالموت وشتايم عنيفة.. فيه ناس قالولي (يا رب تموتي) وكلام جارح زي (منك لله) وغيرها.. الله يسامحهم، بس بجد الكلام ده بيوجع، وأنا مأذتش حد في حاجة".

وأضافت: "ارحموني من التنمر والتطاول.. الكلمة سيف وسلاح، وأنا مش فاهمة ليه الناس مستبيحة إنها تجرح وتؤذي بالكلام.. ربنا يسامح كل اللي قال كلام جارح، لكن حقيقي ده حرام عليكم".

وكانت إيمان أيوب، قد تصدرت خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث "جوجل" عقب ظهورها ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمان أيوب كانت في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، ومن إخراج عادل أديب.









