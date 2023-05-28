" بتحب الفضايح".. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة عن طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل





"تعشق المبالغة، وتستغل أطفالها من أجل استفزاز تامر حسني".. بهذه الكلمات، وصفت الإعلامية نضال الأحمدية الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل.

وجاء حديث نصال الأحمدية، في مداخلة هاتفية مع قناة "الجرس" على موقع يوتيوب، والتي أكدت خلالها على عمق الصداقة التي تربطها بالفنان تامر حسني قائلة: "تامر حسني صديقي وحبيبي جدا، ورغم عمق علاقة الود بيننا، لكنه لا يتحدث عن شؤون أسرته".

واستكملت نضال الأحمدية حديثها قائلة: "كل الذين يعرفون تامر حسني يعلمون جيدا، حجم حبه لأسرته، ورغبته القوية في تكوين بيت وعائلة، لاسيما أنه عاش كل حياته مع والدته، وذاق طعم غياب الأب، وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبسمة بوسيل، فهي تبالغ في طلباتها، وكثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين، كي يطلب منهم أخبارا عنها، كما أنها تغار بشدة، ولا يجوز أبدا أن تستخدم أطفالها في خلافها مع تامر.. لا أعرف لماذا تميل المرأة إلى الفضائح والاستفزاز؟ من النادر جدا أن ينشر الرجال الفضائح عند خلافاتهم في محيط الأسرة".

كان اسم ملكة جمال مصر 2023، يارا السكري، تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار حول علاقة تجمعها بالفنان تامر حسني، تسببت في انفصاله عن المغربية بسمة بوسيل.

وتردد اسم يارا السكري بقوة بعد هجوم بسمة بوسيل العنيف على هالة عمر، منسقة أعمال تامر حسني، إذ فسر قطاع عريض من الجمهور الأمر، بوجود علاقة صداقة قوية بين يارا، وهالة عمر، وعلى أثر ذلك دخلت حياة "نجم الجيل"، وكانت سببا في توتر العلاقة بينه وزوجته.