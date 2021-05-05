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الكشف عن حجم ثروة عادل إمام الضخمة

عادل إمام
عادل إمام،
Native
الأربعاء، 05-05-2021 06:00 م محمد فضل
يعد الفنان الكبير عادل إمام، من أغنى الشخصيات الفنية في العالم العربي، وتعتبر ثروةه من الثروات الأكبر في هذا المجال. 

وحسب موقع Celebrity Net Worth، قدم عادل العديد من الاعمال خلال مسيرته، والتي جمعت له ثروة تقدر بالملايين، وتصل الى حوالى 100 مليون دولار أميركي.

وقبل فترة، قيل ان ثروة إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، الا ان هذه الاخبار تبقى في اطار التكهنات والشائعات فقط .

من ناحية أخرى، كانت انتشرت أخبار عن اصابة الممثل القدير عادل إمام بفيروس كورونا، إلا أنها كانت مجرد شائعات، وهو بصحة جيدة وملتزم بالإجراءات الاحترازية.
 

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