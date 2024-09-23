"القانون يمنع انتهاك الأعراض".. أسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام





هاجمت أسرة الفنان سعد الصغير المواقع الإخبارية التي نشرت نص التحقيقات معه في قضية تعاطي المخدرات رغم عدم الحكم عليه بعد.

وأعلنت عائلة سعد الصغير، في بيان، أنها ستقاضي كل من نشر نص التحقيقات الخاصة بقضية الفنان الشعبي، مؤكدة أنها لم تسمح ببث تلك المعلومات في أي موقع أو منصة اجتماعية.

وفي البيان، وجّه نجل سعد الصغير أسئلة إلى النائب العام، قائلا: "بيان وشكوى وبلاغ.. لماذا انتهكت أوراق قضية أبي بهذه الكيفية الخطيرة؟ السيد النائب العام الأمين على الدعوى العمومية والحارس الأمين على القانون، وعلى تطبيقه وعلى سلامة سمعة الأسر وأعراضهم، كيف يتم نشر قضية أبي بغير إذن من النيابة أو القضاء؟ بل وكيف توصلت بعض المواقع إلى تلك التحقيقات الخاصة بأبي؟".

ناشدت عائلة سعد الصغير النائب العام للتحقيق في هذه القضية، مستنكرة وصول بعض المواقع الإخبارية إلى التحقيقات، رغم عدم حصولهم على التصاريح اللازمة من النيابة.

وقال نجل سعد الصغير، في استغاثته بالنائب العام المصري في بيانه: "إن القانون يا سيدي يمنع أن يتم انتهاك أعراض الناس في سمعتهم وأعراضهم، بل يمنع أن يتم نشر أية قضايا لم يتم الفصل فيها؛ وعلى ذلك قررت الأسرة اللجوء والاستغاثة بسيادتك للتحقيق في كيفية نشر نص تحقيقات أبي بدون الحصول على إذن أو ترخيص، وقبل أن يتم الفصل فيها، كل التقدير لسيادتك من الأسرة".

وأحالت النيابة العامة الفنان سعد الصغير إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس سعد الصغير؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة، ومحاولة تهريب المخدرات من أمريكا إلى مصر، عبر مطار القاهرة الدولي.

وألقي القبض على الفنان سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وحررت الشرطة محضراً بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.