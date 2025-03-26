الأربعاء 26 مارس 2025
توقيت مصر 18:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك

بشكل مؤكد وحسابتنا لا تخطئ.. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

قرارات صـ.ـادمة في الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش والخروج من كأس العاصمة

البنك المركزي يعلن رسميًا رسوم التحويل عبر "إنستاباي"

جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

الصلح خير.. الخطيب ومرتضى إخوات (تفاصيل ما حدث)

شاهد.. مختل نفسي سعودي يحمل رشاش في الشارع ويستهدف 3 سيارات

السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء

في رمضان.. شاب ينهي حياته لرفض والده الزواج من حبيبته

السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

Capture
ا
الأربعاء، 26-03-2025 11:40 ص

 

 

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على طبيب مصري، بعد حملة قادها مغردون سعوديون ضده بتهمة إهانة السعوديين في تغريدات قديمة.

وجاء بيان الأمن العام كالتالي:

إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التصرفات غير المهنية والمسيئة المنسوبة لأحد الممارسين الصحيين العاملين في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالرياض، باشرت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله، وذلك لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظرًا لما تضمنه من انتهاك للأنظمة تم إحالته إلى الجهات الأمنية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي إساءة تصدر عن ممارس أو منشأة صحية تمس كرامة المرضى أو المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات الاتصال الرسمية.

إقرأ ايضا

استطلاع-الهلال-1

بشكل مؤكد وحسابتنا لا تخطئ.. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

1735544042798202503250214281428

جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

2497283

مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء