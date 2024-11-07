السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعـ.ـدام في المصري ناصر علي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتـ.ـل قصاصًا بأحد الجناة المصريين في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ).

وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / ناصر علي محمد أحمد - مصري الجنسية - على قتل / بكر عيد عبدالسميع حسين - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / ناصر علي محمد أحمد - مصري الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 4 / 5 / 1446 هـ الموافق 6 / 11 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.