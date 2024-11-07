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"الحاج أبو حنان رجع ".. ما سر لقب ترامب الرائج بين المصريين؟

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الخميس، 07-11-2024 10:21 ص

 

نجح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض، بعدما حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليتصدر اسمه الأكثر تداولا في مصر.

وتصدر اسم "أبو حنان" المواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فور الإعلان عن نجاح ترامب، بجانب اسم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، فما سر هذا اللقب الذي يستخدمه المصريون؟.

يعود إطلاق لقب "أبو حنان" على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2016 و2020، ولعبت نجلة الرئيس إيفانكا ترامب، دورا في ذلك، بسبب وجودها بالقرب من والدها بالبيت الأبيض.

ونشر أديب، تغريدة اليوم عبر موقع إكس، داعب فيها مستخدمي هذا اللقب بعد تصدره الأكثر تداولا على موقع إكس، قائلا إنه له حقوق أدبية في استخدامه، وقال: "قررت فتح حساب بنكي لكل من يستخدم اسم أبو حنان يدفع 5 دولارات حق أداء للعبد الفقير لله، وهي رسوم تدفع لمرة واحدة أي إنك تستخدم الاسم للأبد في كل المنصات".

واستدرك قائلا: "طبعا دي مجرد دعابة لأصحاب الفهم المتحجر!".

واستخدم مدونون هذا اللقب في تغريداتهم للتعليق على فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "ترامب"، وقال أحد المعلقين: "الحاج أبو حنان رجع يا رجالة.. دا إحنا هنشوف أيام عنب".

واختلفت نظرة المصريين عبر مواقع التواصل، لانتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، بين مهلل بفوز ترامب، وآخرون هاجموا سياساته.

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