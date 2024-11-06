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المتحدث العسكري يعلن تفاصيل استشهاد ضابطين في تحطم طائرة

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الأربعاء، 06-11-2024 12:44 ص

 

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن سقوط طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين .

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2024 سعت 1100 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين .

وأشارالعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أنه جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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