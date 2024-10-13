منع فنان شهير من دخول الروضة الشريفة يغضب السعوديين.. والأخير يعلق











اعتذر الفنان الإماراتي "عبدالله بالخير"، للشعب السعودي، عن مقطع فيديو نشره في وقت سابق أكد خلاله منعه من دخول الروضة الشريفة.

وقال خلال مقطع فيديو:"إذا كان الشعب السعودي فهموا فهم غير صحيح إني أساءت أو لم أوفق في بعض التصرفات أو الكلمات فأنا اعتذر للجميع، وأنا أعرف مكانة السعودية، وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم صرفوا من مليارات سنويا ومازالوا يصرفون، والحكومة ماخذة على عاتقها هذا الصرح الجميل، وكل سنة تطوير وتجديد من أجل رفعة الإسلام ورايته ورفعة المسلمين".

وتابع :" الشكر والتقدير والحب للملك وولي عهده والحكومة الرشيدة، ولجميع العاملين في هذا المجال".

وأضاف:" لا تفهموني غلط أنتم تحبوني وأنا أحبكم، لا تجعلوا أحد يصطاد في الماء العكر، ولا تأخذون على خاطركم مني لأني أحبكم ومخلص لكم وحبي لكم للأبد، وإن كنتم زعلانين، أنتم على رأسي من فوق يا حبايبي".