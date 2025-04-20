السبب مفاجأة.. على غزلان يعلن تطليق زوجته المذيعة فرح شعبان للمرة الثانية

أعلن البلوجر علي غزلان انفصاله عن زوجته المذيعة فرح شعبان للمرة الثانية، بعد عودتهما نوفمبر العام الماضي.

وكتب علي غزلان "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "قدر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال والطلاق بيني وبين زوجتي فرح شعبان، الانفصال تم تقريبًا من شهر".

وأضاف: "يشهد ربنا بعد ما رجعنا من الانفصال الأول إننا حاولنا نعيش مع بعض تاني لكن مقدرناش فقررنا الانفصال بهدوء بدون أي مشاكل وخناقات وتريندات، هي إنسانة كويسة ربنا يوفقها في حياتها علشان خاطر نفسها وعلشان خاطر ابننا.. يمكن فشلنا نكون زوجين لبعض بش أكيد هننجح نكون أب وأم كويسين لابننا".

وأتم: "أتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل لأننا من هنتكلم في حاجة وهنفضل ضهر بعض علشان خاطر رحيم ابننا".

يذكر أن علي غزلان تزوج من المذيعة فرح شعبان في ديسمبر عام 2021، لكنهما انفصلا في يونيو 2024، وعاد مرة أخرى للارتباط في نوفمبر 2024.