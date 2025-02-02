الحقيقة كاملة.. كيف توفى زوج الميكب أرتست الشهيرة بالمحلة؟

أصدر المستشار أحمد ثروت مدير نيابة ثان المحلة الكبرى محافظة الغربية، توجيهاته العاجلة بإنهاء تصاريح دفن شاب متزوج من سيدة ميكب أرتيست وتسليم جثمانه إلي ذويه وأفراد أسرته استعداد لدفنه بمقابر أسرته .

وانتشرت أنباء بأن الشاب تخلص من حياته بسبب خلافات مع زوجته وعدم موافقتها للعودة إليه، حيث تداول البعض منشورًا منسوبًا له يترك رسالة لنجله بأنه يحبه.

فيما أفادت مصادر مقربة من أفراد أسرة الشاب المتوفي أنه سقط لاختلال توازنه المفاجىء من بلكونه منزله مشيرين إلي وجود خلافات محدوده بين الشاب وزوجته ميكب أرتيست شهيرة خلال الفترة والأونة الأخيرة .

من ناحية أخري نفي مسئول أمني بمديرية أمن الغربية مما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك حول وجود شبه جنائية في وفاة الشاب.

وكانت منطقة نادي الشرطة بمدينة المحلة محافظة الغربية شهدت صباحا وفاة شاب في العقد الرابع من عمره سقط من الطابق السادس من عمارة سكنية إثر اختلال توازنه المفاجئ من بلكونه المنزل مما اودي بحياته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي جثة شاب سقط من الطابق السادس يدعي "محمد طارق " 39 سنة إثر سقوطه من الطابق السادس إثر اختلال توازنه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين صحة الواقعة وان الشاب المتوفي زوج ميكب أرتيست وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.