الجريدة الرسمية تنشر قرار وضع باسم عودة وأربعة آخرين على قوائم الإرهاب





نشرت الجريدة الرسمية قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية الصادر من المحامي العام الأول، بإدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم على القائمة الرسمية للإرهابيين.

والخمسة المدرجون هم كل من؛ عمرو محمد زكي محمد عبد العال، ومحمد السيد أحمد أبو زيد، وأنور صبحي درویش مصطفى، وباسم كمال محمد عودة، ومجدي عبدالحليم عبد العزيز خروب.

يأتي قرار الإدراج الصادر رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ إدراج أحكام إرهابيين بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم ۲٩٨٥ لسنة ۲۰۱٥ كلي شرق والصادر بجلسة ٨ سبتمبر ۲۰۱۸، حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية - دائرة الإثنين (ب) الصادر بجلسة ١٤ يونيو ٢٠٢١ في الطعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ۸۹ القضائية والذي سبق وأقيم طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم ٢٩٨٥ لسنة ٢٠١٥ كلي شرق بجلسة ٨ سبتمبر ۲۰۱۸ أنف البيان.

حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم ۷۲۹٤ لسنة ۲۰۱۳ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ١١٨٥ لسنة ٢٠١٣ كلى جنوب بنها والصادر بجلسة ٥ يوليو ٢٠١٤ : حكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الأربعاء (ب) الصادر بجلسة ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ في الطعن الرقيم ١٣٩٦ م ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ القضائية والذى سبق وأقيم طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم ٧٢٩٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ١١٨٥ لسنة ٢٠١٣ كلى جنوب بنها بجلسة ٥ يوليو ٢٠١٤ أنف البيان.

حكم محكمة جنايات بنها في القضية رقم ۱۷۳۷ لسنة ٢٠١٤ قسم بنها والمقيدة برقم ٢٦٢ لسنة ۲۰۱٤ كلى شمال بنها والصادر بجلسة ۱۱ مايو ۲۰۱۷. حكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الأربعاء (ب) الصادر بجلسة ٨ ماير ٢٠١٩ في الطعن الرقيم ١٦٨٨٣ لسنة ٨٧ القضائية والذي سبق وأقيم طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها في القضية رقم ١٧٣٧ لسنة ٢٠١٤ قسم بنها والمقيدة برقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٤ كلى شمال بنها بجلسة ١١ مايو ۲۰۱۷.