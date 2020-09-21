"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن حالة الجو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد، إن الحالة التى تشهدها البلاد من تغيرات فى درجات الحرارة طبيعية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصر، المذاع على القناة الثانية، إن هذه المرحلة تعتبر انتقالا تدريجيا من فصل الصيف لـ الخريف، ولذلك نجد تغيرات فى الأحوال الجوية.



ولفت إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة فى فترات الليل، وهناك ارتفاع فى الرياح، مشيرا إلى أن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتحديدًا السلوم ومطروح، حيث أصبحت موجودة فى هذه الأيام.