الإثنين 26 ديسمبر 2022
توقيت مصر 14:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»

اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

«السيسي» يقاطع رئيس الوزراء ويعلق على أزمة الدولار

متى يكون الزواج العرفي صحيحًا؟ أحمد عمر هاشم يرد

إصلاحات صعبة ومعقدة.. عمرو أديب: بيع بعض الأصول في الدولة الفترة القادمة

صور حميمية تثير الجدل.. أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف

سيدة تعلن وفاتها وتنشر صورها بالكفن على صفحة ابنتها للهرب من الديون

ابنتا فريد خميس تبيعان حصتهما في «النساجون الشرقيون» بـ 1.4 مليار جنيه

شاهد.. برلماني يتفقد شوارع الإسكندرية بقارب صيد

ADS
 

إصلاحات صعبة ومعقدة.. عمرو أديب: بيع بعض الأصول في الدولة الفترة القادمة

1986662_0
عمرو اديب
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 11:56 ص

 

 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جذب استثمارات جديدة وتطوير الصناعة والزراعة أمور عظيمة والاقتصاد المصري يحتاج للأموال الآن، ولذلك فأن هناك سعي للإفراج عن عدد من السلع، مشيرًا إلى أن هناك 3 محددات يتم متابعتها من قبل الدولة المصرية بشكل كبير وهم الفائدة والذي تعاملت معه الدولة منذ يومين وسعر الصرف وهو لم يتم الإجابة عليه من الدولة، والأمر الثالث هو ما تم طلبه من صندوق النقد الدولي بضرورة تخارج الدولة المصرية من عدد من الأنشطة.

 

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن الحكومة أخرجت كتابًا عن خروج الدولة المصرية وهو ما كنا نطلبه من قبل صندوق النقد الدولي، فدور الدولة هو منظم فقط، موضحًا: "أنا مش بمهد لأي حاجه ولكن الفترة القادمة ستشهد تخارج للدولة من عدد من الأنشطة، واحتمالية وجود بيع لبعض الأصول في الدولة المصرية".

 

وتابع: "أمر وارد في أي مكان في العالم، أن تقوم الدولة بتخصيص بعض الأموال التي يتم إنفاقها على عدد من الأنشطة الاقتصادية وإيداعها في الصحة أو تكافل وكرامة أو التعليم" موضحًا: "شوفنا ما تم التعامل معه فيما يتعلق بسعر الفائدة وننتظر ماذا سيحدث في سعر الصرف الفترة القادمة.

 

وأردف: "أنا كل الإصلاحات صعبة جدًا ومعقدة جدًا وستأخذ وقتًا وطوال هذا الوقت نطالب بتجنب طبقات معينة هذا الرذاذ من الإصلاحات، وهذه الطبقات لابد أن تكون خارج الإصلاح سواء بتغير الدولار أمام الجنية أو سعر الفائدة وأن يكون هناك فئات لها سد حديدي، وهي الطبقات الأكثر احتياجًا لها سعر خاص بها وأكلها وهم حوالي 60 إلى 70 مليون مواطن، وال30 مليون المتبقيين معانا وكل واحد يشوف هيعمل ايه في حياته".

 

إقرأ ايضا

202212011045354535

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»

778

اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

image

رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

أخبار متعلقة

maxresdefault

رقم خيالي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار بعد 5 أيام (فيديو)

329307_0

إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب عمرو أديب

198-182341-egyptian-army-statement-officer-quesna-hospital_700x400

«محكوم عليه بالإعدام».. عمرو أديب يعلق على واقعة تعدي ضابط على طاقم تمريض