إسرائيل تفرج عن مصري ضمن صفقة التبادل.. من هو وما جريمته؟

أفرج الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، على الدفعة الرابعة في إطار عمليات تبادل الأسرى ضمن صفقة وقف إطلاق النار بإطلاق سراح 183 فلسطينيا مقابل 3 أسرى إسرائيليين.

وشملت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 18 أسيراً من ذوي المؤبدات و54 أسيراً من ذوي الأحكام العالية و111 أسيراً من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

وشهدت عملية التبادل اليوم الإفراج عن مواطن مصري ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، يدعى فاروق بركات بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فهو مواطن مصري حُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا لمشاركته في التفجير الانتحاري عام 2007 في مخبز في مدينة إيلات والذي قُتل فيه 3 إسرائيليين.

ففي عام 2007 أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح (كتيبة جيش المؤمنين) مسؤوليتهما المشتركة عن "عملية فدائية"، شارك فيها فاروق بركات ووقعت في مركز تجاري بمدينة ايلات في الجنوب وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأعلن حينها أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن منفذ عملية ايلات هو أحد أعضاء تنظيمه المسلح ويدعى محمد السكسك 21 عاما من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم سرايا القدس وقتذاك أن "عملية إيلات تمت ضمن عملية ذوبان الجليد الاستشهادية، متوعدا بتنفيذ سلسلة من العمليات النوعية".

وقد سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت إثنين من الأسرى الإسرائيليين كانوا محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023، والأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كيث شمونسل سيجال إلى الصليب الأحمر، في ميناء غزة بشمال القطاع ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأظهرت مشاهد عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أعدادا كبيرة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مما دفع وسائل الإعلام العبرية لشن هجوم على الحكومة الإسرائيلية و قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءلت القناة 13 العبرية في تقرير لها : "من أين خرج كل هؤلاء ؟ ماذا كان يفعل الجيش الإسرائيلي طوال 14 شهرا؟ ما الذي حققه الجيش في غزة؟" وهي الفترة التي قضاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه في قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

وقالت القناة: "ألم يخرج الينا غالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخانيونس، ولواء الشمال، وان الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟".