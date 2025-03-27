أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العودة إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد أداء مناسك العمرة، لدراسة الموقف الخاص بالنادي بشكل كامل، عقب صدور قرارات اللجنة الأولمبية المصرية اليوم.

وقال مصدر : "لم يتم عقد أي اجتماعات اليوم من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب إعلان اللجنة الأولمبية رفض شكوى النادي الأهلي ضد رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة".

وأضاف: "حدث تواصل من جانب محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة هاتفيا، لكن لم يحدث اجتماع عبر الفيديو مع اللجنة القانونية بالنادي كما انتشر".

وتابع: "سيتم عمل دراسة كاملة خلال الساعات المقبلة، لموقف النادي سواء بانتظار قرار لجنة الاستئناف لكرة القدم أو اتخاذ أي خطوات آخرى".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة النادي، اتخذ قرار بالتراجع عن اللجوء إلى القضاء المدني، لحل مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية، خاصة وأن القضية سوف تستغرق فترة تتخطى المدة المتبقية من الموسم الحالي للدوري، مما يعني رحيل المجلس الحالي للرابطة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، اتخذت قرار اليوم الأربعاء، برفض شكوى النادي الأهلي ضد رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة وتأييد قرار الرابطة، باعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن النادي الأهلي، رفض خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان مقرر إقامتها يوم 11 مارس، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".