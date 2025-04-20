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أول رد من شركة «بلبن» على اتهامات غسيل الأموال والتمويل المشبوه

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الأحد، 20-04-2025 12:29 ص
في  تعليقه على على قرار هيئة سلامة الغذاء بإغلاق فروع المحلات في محافظات مصر، رد مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بلبن»، على الشائعات التي طالت المجموعة بشأن مصادر تمويلها واتهامها بـ«غسيل الأموال».
ونفى عادل في تصريحات عبر برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقناة «إم بي سي مصر»، اليوم الجمعة، الشائعات التي خرجت عن تمويل المجموعة عبر مصادر مشبوهة.

وعن هذه الاتهامات سأل «أديب» رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» قائلا: «هل الرز بلبن بيكسب كل الفلوس دي؟».
ورد عادل، قائلًا: «هذا يدل على حالة النجاح المفرطة التي حققتها المجموعة، هناك صناديق استثمارية من مختلف الدول عرضت علينا الدخول في شراكة، إحنا براند الناس بتقف علينا طوابير في مصر والدول العربية، ده كرم ورزق ربنا.. أنت تخاف من واحد مش ناجح ولا عنده ناس، ويفتح فروع».
وأضاف: «فروعنا عليها زحمة وضغط وبنكسب، إحنا مش بنضرب أرقام، إحنا ناس شغالة وبنكبر، وبنصدر فاكهة ومواد تعبئة وتغليف، وبنتعامل مع أكبر موردين وشركات في مصر، ودي عملة صعبة بتدخل البلد».

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