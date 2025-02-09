أول رد من بوسي شلبي على اكتشاف طلاقها من محمود عبدالعزيز بعد 8 سنوات من وفاته

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اكتشاف الإعلامية بوسي شلبي طلاقها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بالصدفة، منذ فترة طويلة.

وفي رد حاسم، نفت بوسي شلبي صحة هذه الشائعات، مؤكدة أن حالتها الاجتماعية موثقة في بطاقة هويتها السارية بصفة "أرملة".

ونشرت صورة ضوئية لبطاقتها الشخصية الصادرة عام 2021، والتي تظل سارية حتى 2028، مثبت بها أنها أرملة، إلى جانب نسخة من بطاقتها السابقة الصادرة عام 2014، والتي أشارت إلى أنها كانت متزوجة من النجم الراحل.

كما أرسلت بوسي شلبي لعدد من المواقع المحلية نسخة من جواز سفرها المنتهي في يونيو 2016، والذي يثبت زواجها من محمود عبدالعزيز.

وتأتي هذه التوضيحات بعد تداول مزاعم تفيد بفتح تحقيق رسمي بالإسكندرية بشأن اكتشاف الإعلامية طلاقها من الفنان الراحل خلال محاولتها تجديد بطاقة هويتها الشخصية بقطاع الأحوال المدنية.

وأكدت بوسي شلبي أن زواجها من محمود عبدالعزيز استمر حتى وفاته دون وقوع أي طلاق، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

يذكر أن النجم الكبير محمود عبدالعزيز، الملقب بـ"الساحر"، توفي في 13 نوفمبر2016 بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا في السينما والتلفزيون المصري.



