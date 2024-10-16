أول تعليق من شقيقة دنيا بطمة على أنباء انتحارها في السجن





تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول شائعات حول انتحارها، رغم وجودها في السجن بسبب قضية «حمزة مون بيبي».

وردت إيمان بطمة نافية الشائعات التي تنتشر عن شقيقتها الفنانة دنيا بطمة والأنباء المغلوطة التي تحدثت عن انتحارها في السجن بسبب حالتها النفسية.

وأكدت إيمان أن دنيا في حالة جيدة داخل مكان احتجازها، ودعت الصحافة والجمهور خلال حضورها لحفل والدها إلى عدم تصديق هذه الشائعات وأخذ المعلومات الصحيحة من العائلة فقط، قائلة: «كلها إشاعات ودنيا بخير، والكلام يخرج مننا نحن شخصيًا».

صور جديدة لـ دنيا بطمة

وتعمدت عائلة «بطمة» أن تنفى الشائعات بطريقتهم الخاصة، من خلال نشر صور جديدة لها، لم تنشر من قبل، تألقت فيها بالقفطان المغربي باللون الأصفر الخردلي، مع بطانة داخلية من الساتان باللون البنفسجي، وتميّز الفستان بتطريزاته الأنيقة عند منطقة الصدر من حبيبات كريستالية ملونة وحزام عريض بأحجار لامعة.

وشاركت عائلة «بطمة» جمهورها على حسابها الرسمي «إنستجرام»، مقطع فيديو وصورًا من جلسة تصوير قديمة، يبدو أنها خضعت لها قبل دخولها إلى السجن ولم تتمكن من نشرها، وأكدت شقيقاتها اللواتي تتابعن حساباتها على السوشيال ميديا وتتواصلن بشكل طبيعي مع محبيها أنها بخير ولا صحة لشائعة انتحارها تمامًا.