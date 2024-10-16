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شاب يحلق بطائرة شراعية يوثق ظهور كائن غير متوقع على قمة الهرم (فيديو)

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الأربعاء، 16-10-2024 01:33 م


 

اكتشف رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة شيئا غير متوقع أعلى المَعلم التاريخي الشهير.

وأظهر مقطع صوره الرجل وانتشر بشكل كبير في الساعات الأخيرة، كلبا فوق قمة الهرم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترا.

وأثار الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا الواقعة، حيث استبعد البعض أن يكون الكلب قد قطع كل تلك المسافة بحثا عن الطعام.

ورأى البعض أنه ربما قرر الابتعاد عن الضوضاء والإزعاج ليستمتع بالهرم من أعلى، فيما رجح البعض أن يكون منجذبا لطاقة غامضة في الهرم.

ولم يتضح بعد إذا كان الكلب تمكن من النزول من أعلى الهرم أم لا.


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