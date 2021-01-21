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أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على الصور الخادشة بنادي الجزيرة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
 
الخميس، 21-01-2021 07:08 م محمد فضل
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك لجانًا مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة وهناك جزاءات سيتم تطبيقها وتوجهنا صباحًا إلي هناك ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.
يأتي هذا التعليق تحت قبة مجلس النواب لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صُنّعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي.

وفي المقابل أشار أشرف صبحي، للإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة ..ألف حلم"، مشيرًا إلي المجهودات في الوقت ذاته بالصعيد بقوله : نعمل بكل جهدنا في الصعيد، لكن محتاجين كثير .. اه".
 

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