أزمة السكر تنتهي رسميًا.. تعرف على السعر الجديد

الإثنين، 25-03-2024
12:22 م
تنتهي أزمة توافر السكر وأسعاره قريبا جدا بإجراء حكومي عاجل ، بعد أن بلغ سعر الكيلو نحو 65 جنيها، إذ كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة
أمس بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، معلقًا: الاجتماع اختص بالسلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.
وأضاف الحمصاني أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، ولكن توجيهات رئيس الوزراء، تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبر في توفيرها.
300 مليون كيلو
وأشار متحدث الحكومة
، في تصريحات تليفزيونية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع: مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد به أي قلق أو تخوف من نقصه بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي من للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.
35 جنيها للكيلو
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجيهات لمصانع البنجر بتسليم طن السكر الحر للقطاع التجاري بسعر 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بهدف طرحه للمستهلك في الأسواق بكميات كبيرة بسعر 35 جنيها للكيلو.
وأوضحت المصادر أن شركة السكر للصناعات التكاملية - شركة حكومية - مستمرة في توفير السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للمستفيدين من منظومة الدعم كما أنها مستمرة في توفير سكر المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.
300 ألف طن سكر
أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن أنه سيتم بصورة عاجلة استيراد 300 الف طن سكر كمرحلة أولى.
وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.
إنهاء المشكلة تماما
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.