السبت 28 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد الفيشاوي: فاروق الفيشاوي أقوى من عادل إمام

بعد معرفة هويته.. الكشف عن صورة تووليت الحقيقة

تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري الممتاز بسبب كاف

أعمال الدجل والسحر.. حيلة مسجل خطر للنصب على مواطنين عبر فيسبوك

رغم قرار إخلاء سبيله.. حمو بيكا لا يزال محتجزًا على ذمة قضية أخرى

زينة: "من السنة الجاية مش هبقى جنب الحيطة تاني".

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر مفاجئ للدولار اليوم مقابل الجنيه

كتب نهايته.. الكشف عن سبب استبعاد كهربا من مباراة المصري

جمهور الأهلي يهاجم محمد عبدالمنعم بسبب "صورة مستفزة" مع نجم الزمالك

تريزيجيه على بعد خطوة من الأهلي برقم خيالي

أحمد الفيشاوي: فاروق الفيشاوي أقوى من عادل إمام

Screenshot 2024-12-28 045136
أحمد الفيشاوي
السبت، 28-12-2024 11:54 ص
تحدث أحمد الفيشاوي، عن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلًا: "فاروق الفيشاوي أقوى موهبة من عادل إمام، والزعيم مش وسيم أصلا".

كما كشف الفيشاوي أسرارًا عن علاقته بالفنانة شيرين رضا، قائلًا: "حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان حب متبادل وهي مش بتنكر ده".
وقال نزار الفارس إن رانيا يوسف لن توافق على أحمد الفيشاوي إذا طلب الزواج منها، ليرد عليه قائلًا: "وأنا مش هتقدملها".
وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أضاف، الفيشاوي: "انضميت لجماعة الإخوان المسلمين سنتين".

إقرأ ايضا

AA1vH845

بعد معرفة هويته.. الكشف عن صورة تووليت الحقيقة

AA1teb8f

تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري الممتاز بسبب كاف

Screenshot 2024-11-23 094521

أعمال الدجل والسحر.. حيلة مسجل خطر للنصب على مواطنين عبر فيسبوك

أخبار متعلقة

133-184648-condition-leader-adel-emam-acting_700x400

نجل عادل إمام يكشف عن شرط والده للعودة للتمثيل