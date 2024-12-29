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بعد نجاته.. ماذا قال الرجل الذي كان يردد الشهادة أثناء سقوط الطائرة الأذربيجانية

الأحد، 29-12-2024 10:56 ص

 

 

كشف أحد الناجين من على متن رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان إنه سمع دويا قويا واحدا على الأقل عندما اقتربت الطائرة من وجهتها الأصلية، جروزني في جنوب روسيا. حسب "رويترز".

 

وقال سبحان قل راخيموف، ، متحدثاً من المستشفى: "اعتقدت أن الطائرة ستنهار". لافتا إلى أنه بدأ في تلاوة الصلوات والاستعداد للأسوأ بعد سماع الانفجار.

 

وأشار رحيموف، إلى إنه بعد الانفجار القوي، تحركت الطائرة بشكل غريب، وواصل: "كان الأمر كما لو كانت في حالة سكر، ولم تعد نفس الطائرة بعد الآن".

 

وأضاف، رحيموف إنه بعد اضطراب الهبوط، ساد الصمت قبل أن يبدأ أنين المصابين.

وأكد أنه كان يظن نفسه ميتاً حتى سمع صوت مصابين آخرين فتأكد أنه على قيد الحياة.

وكان الرجل الناجي ظهر في فيديو وهو ينطق الشهادة ويذكر الله قبل لحظات من تحطم الطائرة.

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