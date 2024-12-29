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تفاصيل مقتـل فتاة المرج على يد شقيقيها بسبب علاقة عاطفية

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الأحد، 29-12-2024 10:26 ص

 

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بإقامة علاقة عاطفية مع آخر بمنطقة المرج لجلسة 29 يناير للمرافعة وسماع الشهود.

وجاء في القضية رقم 11859 لسنة 2024 جنايات المرج، أن المتهمين قتلوا المجني عليها مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وأخر تأججت نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، كما أن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم اعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقًا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

تقرير مصلحة الطب الشرعي..

وثبت يتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة تبين وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين، كما أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث، من مثل التصوير الوارد والتاريخ بمذكرة النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة..

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة «دينا ع.» وظاهر عليها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشبه وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفي، وبإجراء التحريات تبين التأكد من وجود شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة أفراد أسرة الفتاة بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، وتم ضبط المتهمين من الأول للثالث وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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