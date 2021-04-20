3 قرارات عاجلة من الجيش التشادي بعد مقتل الرئيس

الثلاثاء، 20-04-2021
09:45 م
المصريون
أعلن
الجيش
التشاد
ي، الثلاثاء، 3 قرار
ات عاجلة، بعد دقائق من الإعلان عن وفاة رئيس البلاد
إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.
وقال
الجيش
التشاد
ي الذي أعلن الحداد بالبلاد في بيان، إن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتم تشكيله
بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد.
ونجل
ديبي ضابط في الجيش
التشاد
ي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة
لدى التشاد
يين بالحرس الرئاسي.
كذلك
أعلن الجيش
إغلاق الحدود البرية بعد مقتل
الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية
وصفها بأنها ستكون “شفافة”.