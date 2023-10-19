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وزير الداخلية الفرنسي يهاجم كريم بنزيمة لدعمه فلسطين: ينتمي لجماعة الإخوان

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كريم بنزيما
الخميس، 19-10-2023 11:04 ص

هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيمة، متهمًا إياه بارتباطه بجماعة الإخوان.
وقال وزير الداخلية خلال ظهوره ضيفا على برنامج L'heure des Pros: "منذ عدة أسابيع كنت مهتمًا بشكل خاص بقضية بنزيمة، نعلم جميعًا عن علاقات كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وعلى الجانب الآخر، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد "بنزيمة" من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم إثبات ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود علاقة بين بنزيمة وجماعة الإخوان.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان بنزيمة دعمه لضحايا الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.

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