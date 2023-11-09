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وافد يقتل سعوديًا بطريقة بشعة.. ووزارة الداخلية تصدر بيانًا وتكشف جنسيته

وافد يقتل سعوديًا بطريقة بشعة.. ووزارة الداخلية تصدر بيانًا وتكشف جنسيته

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الداخلية السعودية
الخميس، 09-11-2023 11:16 ص


أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد أمير مجا - بنجلاديشي الجنسية - على قتل / صالح بن عايض بن عيد الحارثي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بعصا خشبية عدة ضربات، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد أمير مجا ـ بنجلاديشي الجنسية -، يوم الأربعاء 24 / 4 / 1445هـ الموافق 8 / 11 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

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