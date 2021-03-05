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هجوم إرهابي علي سجن كبير بالصومال

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 05-03-2021 10:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
صدت قوات الأمن الصومالية هجوم إرهابي علي مجمع أمني يضم سجن كبير في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند شرقي البلاد .

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلي ان الهجوم بدأ بانفجار أعقبه قتال شرس بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم وتمكن قوات الأمن من صد الهجوم بعد الحصول علي تعزيزات إضافية فورية .

جدير بالذكر أن المسلحون أطلقوا قذائف هاون علي المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية و يحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب و الانتماء لتنظيمي داعش و الشباب الإرهابيين .   
 

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