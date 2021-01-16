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نعي مؤثر من التلفزيون السعودي للإعلامي فهد الحمود

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الحمود
 
السبت، 16-01-2021 09:53 م الطيب حسين
نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، المذيع فهد الحمود الذي توفي اليوم.

وقالت: "ننعي المذيع فهد الحمود الذي وافته المنية اليوم السبت حيث كانت مسيرته حافلة بالعطاء والنجاح،ويعتبر من كبار مذيعي التلفزيون السعودي لأكثر من 33 عامًا".

وتوفي المذيع التلفزيوني السعودي فهد الحمود، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وحسب صحيفة "سبق" المحلية، سيتم الصلاة على الجنازة غدا الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة شمال الرياض.

ونعى الوسط الإعلامي السعودي فهد الحمود، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.
 

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