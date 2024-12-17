الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمود سعد يكشف لأول مرة عن المرض المتسبب في وفاة نبيل الحلفاوي

بعد غيابه عن الظهور.. إبراهيم فايق يطلب الدعاء لـ مدحت شلبي

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا

مفاجأة صادمة.. قرار بضبط رئيس دولة سابق بتهمة إنجاب طفل من فتاة 15 عاماً

بشار الأسد يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة طريقة خروجه من سوريا

على أجهزة التنفس.. تدهور الحالة الصحية لـ منى فاروق

شقيقته العاملة بالكنيسة فضحته.. أب يعاشر ابنتيه في منشأة ناصر

تراجع مفاجئ.. تعرف على سعر الدولار اليوم بعد وصوله لمستويات تاريخية

أول تحرك رسمي بعد ظهور طفل في فيلم إباحـ.ي مصري

شاهد لحظة القبض على مدير سجن صيدنايا بسوريا

مفاجأة صادمة.. قرار بضبط رئيس دولة سابق بتهمة إنجاب طفل من فتاة 15 عاماً

طفلة-حامل-في-شهرها-السادس-والفاعل-جارها-الستيني
ا
الثلاثاء، 17-12-2024 10:10 ص

 

 

طلب المدعون العامون في بوليفيا توقيف الرئيس السابق إيفو موراليس في إطار تحقيق متعلق بالتحرش الجنسي، والذي يتعلق بزعم إنجابه طفلا من فتاة تبلغ عمرها 15 عاما.

 

وتم إصدار أمر التوقيف، الذي لا يزال بحاجة لموافقة قاض، بعد أن تحدى موراليس أمرا بالشهادة في القضية.

 

موراليس، الذي كان مزارعا لنبات الكوكا وحكم بوليفيا لمدة 13 عاما حتى عام 2019، اختبأ في منطقة تشاباري الريفية المحاطة بأنصاره المخلصين منذ أن ظهرت أولى الأنباء عن احتمال اعتقاله في سبتمبر الماضي.

 

ويُزعم أن موراليس البالغ من العمر 65 عاما أنجب طفلا من فتاة مراهقة في عام 2016، في علاقة جنسية تعتبر بموجب قانون بوليفيا اغتصابا.

 

ولم يعلق موراليس بعد على أمر الاعتقال، لكنه نفى سابقا ارتكاب أي خطأ واتهم خليفته الذي اختاره بنفسه، اليساري لويس آرس، بالتآمر مع أعدائه لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

 

وقال موراليس سابقا: "إنها خطة مظلمة لإقصائي سياسيا وجسديا".

إقرأ ايضا

2020-03-05T174716Z_1322841885_RC2TDF9OX5IB_RTRMADP_3_SYRIA-SECURITY_1

بشار الأسد يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة طريقة خروجه من سوريا

Capture

شاهد لحظة القبض على مدير سجن صيدنايا بسوريا

2558955_0

الفتاة السورية صاحبة الصورة التي أثارت الجدل مع "الجولاني" تخرج عن صمتها (فيديو)

أخبار متعلقة

Capture

ارتكب فاحشة الزنا.. السعودية تعلن إعـ.دام أحمد النومسي