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مصرع حارس أمن سقط من الطابق الثامن في ستاد لوسيل بقطر

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ستاد لوسيل
Native
Teads
الأربعاء، 14-12-2022 12:12 م

 

توفي حارس أمن من الجنسية الكينية سقط من الطابق الثامن في استاد لوسيل خلال وقت عمله.

ونقلت سي ان ان عن شقيقته "آن وانجيرو"، إن صاحب العمل أبلغ أسرة العامل المهاجر يوم السبت بأن جون نجوي كيبو البالغ من العمر 24 عاما سقط من الطابق الثامن من الاستاد أثناء أدائه لواجبه.

وأضافت شقيقته: نحن نريد العدل. نريد أن نعرف سبب وفاته. لم يرسلوا إلينا أبدًا صورة لإظهار المكان الذي سقط منه أو يعطونا أي معلومات أخرى".

 

وذُكر في الشهادة الطبية أن نجوي كان يعاني من "إصابة شديدة في الرأس وكسور في الوجه وكسور في الحوض".

 

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم) في بيان يوم السبت إن أحد الحراس "تعرض لحادث سقوط خطير أثناء الخدمة قبل تلقي العلاج في الموقع ونقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى حمد الطبي، عبر سيارة إسعاف".

 

وأضاف البيان أن قطر "تحقق على وجه السرعة في ملابسات السقوط".

 

وأظهرت سجلاته الطبية أنه فقد الوعي منذ يوم السبت وكان متصلا بجهاز لمساعدته على التنفس، قبل أن يتم إبلاغ أحد أفراد أسرته صباح الإثنين بوفاته.

 

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