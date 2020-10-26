مستشار بن زايد: الرئيس الفرنسي ماكرون على حق فيما قاله

الإثنين، 26-10-2020
05:56 ص
أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور عبد الخالق عبدالله
- المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - أن الرئيس الفرنسي ماكرون
على حق.
وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر: المعادلة بسيطة وواضحة: عندما يهاجم اردوغان ماكرون
فاعلم أن ماكرون
على حق.
وأضاف: قال ماكرون
:
الإسلام الانعزالي في فرنسا يعيش أزمة
حرية التعبير والتفكير مقدسة
لن نتخلى عن رسوم ساخرة مهما كانت مستفزة
لا مكان للتطرف في فرنسا
سيتم إغلاق جمعيات إسلامية تدعو للعنف
اندفع اردوغان ينتقد فرنسا
اتهم اردوغان ماكرون
انه مختل عقليًا
إمعة من الناس اصطفوا معه.
وأردف: بلغ عدد المساجد في فرنسا 2260 مسجدًا وعدد المسلمين في فرنسا نحو 5 مليون مسلم وعدد الكنائس في فرنسا 10988 كنيسة وعدد المسيحين 65 مليون مسيحي وال 5 مليون مسلم في فرنسا يعيش معظمهم حياة آمنة وحرة وكريمة ربما لا يحصل عليها 1,5 مليار مسلم في 50 دولة مسلمة.