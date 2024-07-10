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ماذا قال زوج الكويتية التي عثر على جثتها في السعودية أمام النيابة؟

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الأربعاء، 10-07-2024 10:35 ص

قال المواطن الكويتي المتهم بقتل زوجته في السعودية، أنه تركها في بر أبوحدرية ولم يقتلها.

من جهة أخرى أكدت أسرته، معاناته من أمراض نفسية ويعالج في مستشفى الطب النفسي، بحسب حساب المجلس الكويتي.

فيما أمرت النيابة العامة في الكويت باستمرار حبسه على ذمة التحقيق.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أصدرت بياناً، الثلاثاء، أكدت فيه أنه إشارة إلى ما تم تداوله عـن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنـه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل.

وأوضحت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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