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العثور على كويتية مقتولة في السعودية

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العثور على كويتية مقتولة في السعودية

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الثلاثاء، 09-07-2024 11:19 ص

 

أكدت صحيفتا القبس والسياسة الكويتية، أن السلطات الأمنية في المملكة، عثرت على جثة السيدة الكويتية التي زعم زوجها أنها اختفت في المملكة قبل عدة أيام.

وأوضحت الصحيفتان ، أن التحقيقات الأولية للسلطات السعودية تشير إلى أن وجود شبهة جنائية في وفاة المواطنة الكويتية التي تم العثور عليها في منطقة صحراوية.

وكانت المتوفية مع زوجها في المملكة لكنه عاد إلى البلاد من دونها، وقال إنه تركها في إحدى دورات المياه في الأراضي السعودية.

 وجاري التنسيق بين سلطات السعودية والكويت لتسليم جثمان المتوفية لذويها، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة لمعرفة حقائق وأسباب الجريمة.

من جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية ، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عـن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنـه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، وجار استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

 

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