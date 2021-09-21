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لواء كبير.. أول صورة لقائد محاولة الانقلاب في السودان

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الثلاثاء، 21-09-2021 01:09 م

نشرت وسائل إعلام سودانية أول صورة للواء عبدالباقي بكرواي، المتهم بقيادة الانقلاب الفاشل في السودان، بعدما أحبطته السلطات العسكرية والأمنية في البلاد فجر اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر بحسب قناة “العربية” أن عدداً من الضباط يقدر بأكثر من 20، بقيادة اللواء بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم، مضيفة أن المقر لا يزال محاصرا.
وتمت السيطرة التامة على المحاولة الانقلابية واعتقال جميع المتورطين. حيث يجري الآن التحقيق معهم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.


 

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