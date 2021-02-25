لماذا الملايين من الناس في الصين يعيشون طويلاً؟

الخميس، 25-02-2021
10:32 م
السؤال، بالطبع، مثير للاهتمام، وإذا قمنا بتجسيده، فسيبدو كما يلي: لماذا يعيش الصينيون أطول؟ وفقًا لمنظمة الصحة العالم
ية، تحتل الصين المرتبة 60 في متوسط العمر المتوقع.
كل عبقري بسيط. فقط اليابان وكوريا هي من بين العشرة الأوائل من حيث متوسط العمر المتوقع من الدول الآسيوية: 84 و 82 عامًا على التوالي. لا يزال المواطنون الصينيون يتفاخرون بمتوسط عمر متوقع يبلغ 76 عامًا. أيضا مؤشر جيد جدا. بالنظر إلى أنه في الآونة الأخيرة، عاش ملايين الصينيين من يد إلى فم وماتوا من إرهاق، قبل أن يصلوا إلى سن الخمسين. لكن اليوم تغير الكثير نحو الأفضل في البلاد. جهود السلطات تؤتي ثمارها. على الرغم من أن الصين لا تزال بعيدة عن المركز الأول في متوسط العمر المتوقع، إلا أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من حيث عدد المعمرين.
وفقًا لعلماء الشيخوخة، هناك ما يقرب من 49 ألف شخص فوق سن 100 في البلاد. في الأساس، يعيش شيوخ الصين في جنوب غرب الصين: يوجد 30 شخص يزيد عمره عن 100 عام لكل 100 ألف من السكان.
لا توجد أسرار لطول العمر. كل شيء بسيط للغاية هنا. الغذاء والنشاط البدني والتوازن العقلي هي أهم ثلاثة أسباب للصحة الجيدة وطول العمر. الغالبية العظمى من سكان العالم
يقللون من شأن هذه البساطة المفيدة.
قائمة مائة عام الصينية
ماذا يأكل الصينيين ذوو العمر الطويل؟ البقوليات والمكسرات والفواكه والبذور والحبوب الكاملة. هناك القليل من طعام الحيوانات. الأطعمة غنية بالألياف وقليلة الدهون. أوميغا 3 يأتي في زيت القنب في النظام الغذائي. يتم تقديم الخضار المسلوقة والذرة والأرز البني والقنب والحبوب وفول الصويا على المائدة. تستخدم الخضار والفواكه تلك التي تزرع في ظروف طبيعية، بدون مواد كيميائية ومسرعات نمو اصطناعية.
نقطة أخرى مهمة ؛ يأكل الصينيون أجزاء صغيرة، في محاولة لعدم الإفراط في الأكل، فالأسماك الطازجة تساعد على سد نقص البروتين. كما أنه يصبح مصدرًا للدهون والفيتامينات والمعادن. الفطر والطحالب دائما في القائمة. على سبيل المثال، يحظى عيش الغراب الأسود بشعبية كبيرة في الصين. فهي تخفض مستويات الكوليسترول، وتمنع تكون جلطات الدم، ولها تأثير مضاد للأورام والعديد من الخصائص المفيدة.
يوصي الأطباء الصينيون بشدة بتناول أقل قدر ممكن من الأطعمة الدهنية والمالحة والحلوة، وشرب المزيد من المياه النقية، بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه الجيدة في القائمة. يعقد الأطباء اجتماعات خاصة مع العمال، يشرحون فيها أنه بعد 40 عامًا، يجب أن تشرب ضعف كمية السوائل، ولا تتناول أكثر من 15 جرامًا من الملح يوميًا وما لا يقل عن 2 كجم من الفاكهة أسبوعيًا.
الصينيون مغرمون جدًا بلحم. يقومون فقط بتبخيره، وليس غليه، وبالتالي الحفاظ على خصائصه المفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يحاولون شراء اللحوم والأسماك الطازجة، وليس بعد التجميد. إنهم لا يحضرون الطعام أبدًا لعدة أيام ولا يسخنونه أبدًا.
الأنشطة الرياضية
السر لطول العمر هو الرياضة. يمارس الصينيون، بمن فيهم كبار السن، جمباز الووشو وتمارين التنفس كيغونغ. يتم إنشاء مواقع خاصة لهذا في المدن.
حتى أن الأطباء الصينيين زاروا فنلندا، حيث معدل الوفيات بسبب النوبات القلبية منخفض بشكل مدهش، لفهم كيف تمكنوا من خفض المعدل. اتضح أن المشي في السباق يستحق الشكر. لقد اعتمدنا تجربة قيمة. الآن بدأ إنتاج عصي مشي النورديك في الصين، ونصح كبار السن بضرب الطريق. ليس الأخير بالطبع.
ينشط الصينيون ويعملون حتى الشيخوخة. ليس لديهم وقت لمشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى المستشفيات. هذا الأخير، بالمناسبة، ليس في متناول معظم الناس. الطب مكلف في الصين. لمدة 10 دقائق من موعد الطبيب، يجب أن تدفع 200 يوان، أكثر من 15 دولار. هناك عيادات مجانية، لكنها قليلة. يجب أن تستغرق قائمة الانتظار شهرًا مقدمًا وحتى قضاء الليلة تحت الباب في كيس نوم للوصول إلى الموعد بشكل أسرع. أولئك الذين أصيبوا بالمرض يعالجون الأمراض البسيطة بأنفسهم: بالأعشاب، وجميع أنواع العلاجات الطبيعية، على سبيل المثال، الضفادع المجففة والسحالي.
إدارة الإجهاد ضرورية للعيش حياة طويلة وصحية. إحدى طرق تقليل التوتر في حياتنا اليومية هي اللعب. المراهنة على الإنترنت هي إحدى طرق تقليل التوتر. قم بزيارة arabwinners.com
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الاسترخاء والتفاؤل
من المعروف منذ فترة طويلة أنه من الضروري تبديل أحمال الراحة. النوم 8 ساعات على الأقل، لا تنتهك النظام. يعتقد الزاهدون الطاويون القدماء، الباحثون عن طول العمر والخلود، أنك بحاجة إلى العمل أثناء النهار، وليس في الليل.
يعتقد الصينيون أن السعادة تساهم في طول العمر. أن تكون سعيدًا يعني أن تكون بصحة جيدة، فما الفائدة من أن تكون بعمر 100 عام إذا كنت طريح الفراش أو تمشي على عكازين. إذا كنت تسعى جاهدًا لتصبح كبدًا طويلًا، إذن - بصحة جيدة.
كبار السن في الصين لا يدخنون أو يشربون، ويتجنبون المواقف العصيبة. إنهم لا يريدون أن يمرضوا، فهم مستعدون لطول العمر بنشاط، لذلك يأكلون بشكل صحيح، ويعملون بجد وينظرون إلى الحياة بتفاؤل.