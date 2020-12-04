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لبنان : الكشف عن 9.2 مليون أونصة ذهب مخبأة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-12-2020 02:03 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور لويس حبيقة ، الخبير الاقتصادي أن مصرف لبنان منع منذ التسعينات من التصرف بالذهب خوفا من الفساد ، لافتا إلي أن لدي لبنان 9.2 مليون أونصة " حوالي 31 جرام " منذ الهب موزعة في أماكن سرية لا يمكن استعمالها أو تأجيرها .
و أضاف في تصريحات صحفية أن الاستفادة من الذهب تتم عندما يكون هناك حل سياسي جدي و برنامج إصلاحي ، لافتا إلي أنه ليس ضد تسييل الذهب لمشاريع إصلاحية ولكن قبل وجود أي حلول جدية حيث لا توجد إمكانية لوضع اليد علي الذهب ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
وكان  رياض سلامة ، حاكم مصرف لبنان قال في تصريحات إعلامية أن ذهب لبنان موجود في خزنات مصرف لبنان و هو محرر من أي قيود سواء في لبنان أو خارجه .  
جدير بالذكر أن لبنان تعاني من استنزاف خطير للموارد ، و كانت الأزمة الاقتصادية قد اندلعت الخريف الماضي  ، كما انهارت العملة و أصيبت البنوك بالشلل في ظل ارتفاع الأسعار و فقدان الوظائف .
 

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