كويتية وعشيقها و3 أطفال.. جريمة بشعة تهز الكويت





شهدت محافظة الأحمدي في الكويت، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على تعذيب أطفال (صديقته) التي يقيم معها دون زواج، "ضرباً وحرقاً".

ونقل الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات إلى أحد المستشفيات لعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.

وكشف مصادر أمنية تفاصيل القصة على لسان الأم، حيث أكدت أن صديقاً يقيم معها في إحدى مناطق محافظة الأحمدي اعتاد الاعتداء عليهم يومياً بسبب خلافات متكرّرة بينهم، وسُجلت قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات (الجنح الخاصة)، التي أوعزت إلى رجال المباحث بالبحث والتحري".

وبعد جمع المعلومات تيقنت السلطات من صحة الواقعة، وفي ضوئها تم ضبط المتهم، وتقرّر حجزه، بتهمة التعذيب، فيما تم التحفظ على الأم بتهمة الإهمال لسماحها لصديقها بتصرفه.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية قولها: "بفحص الأطفال الثلاثة، تبين أنهم أصيبوا بحروق وكدمات وجروح متفرقة، جراء الاعتداء عليهم، وجار علاجهم تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الإصابات".