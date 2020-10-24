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كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 12:11 م متابعات- أمينة عبد العال
حذرت كوريا الشمالية مواطنيها وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل ، بسبب الغبار الأصفر القادم من الصين لافتة إلي أنه قد ينقل فيروس " كورونا" المسجد .
 وقالت الصحيفة الكورية الشمالية الرسمية ، رودونج سينمون ، أنه مع استمرار انتشار الإصابات بفيروس " كورونا" في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة للتعامل مع الغبار الأصفر و اتخاذ إجراءات شاملة أكثر أكثر أهمية .
جدير بالذكر أنه لا توجد أدلة تدعم الإدعاء بأن الفيروس قد ينتقل إلي كوريا الشمالية من صحراء جوبي الواقعة علي بعد 199 كيلو متر .
 

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