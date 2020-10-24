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جدل في كوريا الشمالية بسبب اختفاء زوجة الزعيم

زعيم كوريا الشمالية و زوجته
زعيم كوريا الشمالية و زوجته
 
السبت، 24-10-2020 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار اختفاء "ري سول جو " زوجة زعيم كوريا الشمالية وعدم ظهورها للعلن منذ يناير الماضي ، جدل واسع في كوريا.
وأرجح البعض أن السبب قد يكون حملها ، وقال البعض الآخر أن السبب قد يكون عنايتها بعمة ، كيم جونج أون ، التي تعاني من مشاكل صحية  ، وقال البعض الآخر أنها ربما تكون تركز علي تعليم ابنتها التي بلغت السن المدرسي أو اتخاذها الإجراءات الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس " كورونا" .
جدير بالذكر أن وزير شئون الوحدة في كوريا الجنوبية ، لي إن يونج ، طالب بعدم الاستعجال في الاستنتاجات بهذا الشأن لافتا إلي غياب شقيقة كيم جونج قبل فترة وعودتها للظهور بعد شهرين من غيابها .
 

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