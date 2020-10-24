جدل في كوريا الشمالية بسبب اختفاء زوجة الزعيم

السبت، 24-10-2020
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار اختفاء "ري سول جو " زوجة
زعيم كوريا الشمالية
وعدم ظهورها للعلن منذ يناير الماضي ، جدل واسع في كوريا.
وأرجح البعض أن السبب قد يكون حملها ، وقال
البعض الآخر أن السبب قد يكون عنايتها بعمة ، كيم جونج أون ، التي تعاني من مشاكل
صحية ، وقال البعض الآخر أنها ربما تكون
تركز علي تعليم ابنتها التي بلغت السن المدرسي أو اتخاذها الإجراءات الاحترازية من
أجل تجنب الإصابة بفيروس " كورونا
" .
جدير بالذكر أن وزير شئون الوحدة في كوريا
الجنوبية ، لي إن يونج ، طالب بعدم الاستعجال في الاستنتاجات بهذا الشأن لافتا إلي
غياب شقيقة كيم جونج قبل فترة وعودتها للظهور بعد شهرين من غيابها .