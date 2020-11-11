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كورونا يجبر نيويورك على غلق المطاعم والحانات

كورونا السعودية
كورونا
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:35 م أحمد سالم
أعلن عمدة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء فرض عدد من الإجراءات في المدينة وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقرر عمدة المدينة إغلاق المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية بحلول العاشرة مساء اعتبارا من الجمعة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد التجمعات في المنازل بعشرة أفراد فقط، كجزء من إجراءات وقف تفشي الفيروس. 

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأكثر من 200 ألف حالة جديدة.

وتعد تلك الزيادة؛ حصيلة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة فقط.
 

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