كورونا يجبر ألمانيا على الاستدانة بقيمة 180 مليار

الجمعة، 27-11-2020
06:47 م
أحمد سالم
أعلنت ألمانيا
أنها ستستدين 180مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا
«كوفيد-19» التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.
وأُقرت الميزانية بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179،8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، تمديد الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا، ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217،8 مليار يورو.
وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5،5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% في 2021، و2,5% في 2022.