الجمعة 27 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

ضبط مصري لتنفيذ حكم بالمؤبد في الكويت.. ماذا فعل؟

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

تصريحات سعودية قوية رفضًا لهذا الأمر

بالفيديو.. ضباع تتجول في شارع بالسعودية تثير الذعر

كشف غموض العثور على جثة جزار في جوالين بالجيزة

أكاديمي كويتي يفجر مفاجأة حول من وراء اغتيال طهران

بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"

وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)

ADS
 

كورونا يجبر ألمانيا على الاستدانة بقيمة 180 مليار

كورونا السعودية
كورونا
 
الجمعة، 27-11-2020 06:47 م أحمد سالم
أعلنت ألمانيا أنها ستستدين 180مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا«كوفيد-19» التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأُقرت الميزانية بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179،8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، تمديد الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا، ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217،8 مليار يورو.

وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5،5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% في 2021، و2,5% في 2022.
 

إقرأ ايضا

received_1138567366602437

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​

FB_IMG_1606498117101

ضبط مصري لتنفيذ حكم بالمؤبد في الكويت.. ماذا فعل؟

received_1138567366602437

تصريحات سعودية قوية رفضًا لهذا الأمر

أخبار متعلقة

كورونا في مصر

تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن

كورونا السعودية

رقم مرعب في إصابات كورونا ببريطانيا اليوم

كورونا السعودية

كورونا يجبر نيويورك على غلق المطاعم والحانات

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

الكويت توجه نداءًا لمواطنيها في دولة خليجية

12211180_p

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

ارشيفية

هلع في بريطانيا عقب إعلان الإغلاق التام