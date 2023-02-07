كاميرا مراقبة توثق لحظة فتح النار على المصلين داخل معبد يهودي في أمريكا





نشرت صحيفة "الديلي ميل"البريطانية، مقطع فيديو، للحظة إطلاق مسلح النار باتجاه مصلين داخل معبد يهودي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهرت اللقطات المروعة، المسلح المسمى دميتري ميشين ، 51 عاما ، وهو يلوح بالمسدس ويفتح النار داخل المعبد، بينما بدا المصلون اليهود هادئين بشكل غريب، كما شوهد أحد الموجودين بالداخل وهو يتخطى المسلح لتلقي مكالمة بالخارج.

وبحسب الصحيفة، ، ألقت الشرطة القبض على المسلح، الذي تبين من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد يكون له انتماءات يمينية متطرفة أو نازية جديدة.

ووفق الصحيفة، لم يصب أحد بأذى في الهجوم على المعبد، وأوضحت الشرطة أن الحادث جاء بعد يوم من حمل ميشين البندقية في صالة سينما على بعد عدة بنايات من المعبد اليهودي قبل أن يفر من مكان الحادث.

