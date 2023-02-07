الثلاثاء 07 فبراير 2023
توقيت مصر 15:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك رسميًا

تركيا تخطر 14 دولة باحتمال حدوث تسونامي

200 جنيه.. تفاصيل مشروع فرض رسوم جديدة على الزواج

فيديو مؤثر.. سورية عَلَق نصف جسدها تحت أنقاض منزلها المنهار في تركيا

كاميرا مراقبة توثق لحظة فتح النار على المصلين داخل معبد يهودي في أمريكا

فيديو أثار ضجة.. شرطة الرياض تعلن ضبط مواطن أغلق باب سيارته على آخر

ضرب وزجاجة خمر وقضية خلع..تفاصيل أزمة علا غانم وزوجها رجل الأعمال (صور)

لأول مرة في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ (2 تحت الصفر) في هذه الأماكن

"بتفرج على أفلام إباحية".. اعترافات طالب جامعة القاهرة المتهم بهتك عرض جارته

بعد ١٧ عامًا.. القضاء السعودي يؤيد تنفيذ وصية والده بالتبرع بثلث التركة للفقراء

ADS
 

كاميرا مراقبة توثق لحظة فتح النار على المصلين داخل معبد يهودي في أمريكا

تنزيل (1)
الواقعة
Native
Teads
الثلاثاء، 07-02-2023 10:13 ص

 

 

نشرت صحيفة "الديلي ميل"البريطانية، مقطع فيديو، للحظة إطلاق مسلح النار باتجاه مصلين داخل معبد يهودي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

وأظهرت اللقطات المروعة، المسلح المسمى دميتري ميشين ، 51 عاما ، وهو يلوح بالمسدس ويفتح النار داخل المعبد، بينما بدا المصلون اليهود هادئين بشكل غريب، كما شوهد أحد الموجودين بالداخل وهو يتخطى المسلح لتلقي مكالمة بالخارج.

 

وبحسب الصحيفة، ، ألقت الشرطة القبض على المسلح، الذي تبين من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد يكون له انتماءات يمينية متطرفة أو نازية جديدة.

 

ووفق الصحيفة، لم يصب أحد بأذى في الهجوم على المعبد، وأوضحت الشرطة أن الحادث جاء بعد يوم من حمل ميشين البندقية في صالة سينما على بعد عدة بنايات من المعبد اليهودي قبل أن يفر من مكان الحادث.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

1073157228_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_caefd901bbebebdd339ead837c8cd357

تركيا تخطر 14 دولة باحتمال حدوث تسونامي

تنزيل (2)

فيديو مؤثر.. سورية عَلَق نصف جسدها تحت أنقاض منزلها المنهار في تركيا

تنزيل

فيديو أثار ضجة.. شرطة الرياض تعلن ضبط مواطن أغلق باب سيارته على آخر

أخبار متعلقة

Capture

بعد مقتل مبتعث.. تفاصيل اختفاء السعودي عبدالرحمن العنزي في ظروف غامضة بأمريكا