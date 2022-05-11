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قناة سعودية تنشر فيديو للحظة القبض على «أشهر نصاب» حيّر الشرطة

2022-05-10_19-10-07
ت
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Teads
الأربعاء، 11-05-2022 12:36 م
نشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، مقطع فيديو لرجل تم وصفه بـ"أشهر نصاب وافد" من اليمن، يظهر به في اجتماع دعا له ومزاعم أدلى بها حول مشروع للمقيمين بالمملكة.
وظهر الشخص المشار إليه في الاجتماع، في حين علقت القناة قائلة: "القبض على أشهر نصاب يمني والإخبارية تكشف التفاصيل".
هذا وأعلنت الشرطة السعودية عن "تحديد هوية مقيم رتب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة".
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: "إن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثا داخل قاعـة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيـب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وكشف تقرير لقناة الإخبارية أن التصاب له سوابق كثيرة والأمن يعلم ما يفعله لكن في كل مرة كان لا يترك خلفه مخالفة يمكن أن تمسك عليه حتى تم لإيقاع به مؤخرا.

 

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