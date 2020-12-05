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«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

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الملك سلمان
 
السبت، 05-12-2020 12:05 م المصريون

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من المصالحة مع قطر، معربًا عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.
وأشار الأمير فيصل في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون".
وأكد الوزير إحراز تقدم في جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، مبديا أمل الرياض في التوصل إلى "خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف" قريبا جدا، مما يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.
وتابع: "نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا".
وردا على سؤال عن "اتفاقات أبراهام" (الاتفاق على تطبيع العلاقات الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل في سبتمبر) أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة.
ويأتي ذلك على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم ملموس في جهود تحقيق المصالحة الخليجية بفضل جهود الوساطة المكثفة من قبل الولايات المتحدة والكويت.
 

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