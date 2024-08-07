فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية

وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة ضرب صاعقة رعدية
لمنزل وتلحق به ضررا في جازان بالسعودية.
وأظهر الفيديو تعرض سطح بيت الدرج لسطح أحد
المنازل في جازان لصاعقة رعدية تسببت في هدم جزء منه .
كما وثق مقطع فيديو اشتعال النار بمركبة على
طريق سريع في جازان بسبب البرق .
وأظهر الفيديو النيران مشتعلة في مركبة على
الطريق العام فيما تسير حولها المركبات الأخرى .
وعلق ناشر الفيديو ، قائلا : في جازان احتراق
مركبة بسبب البرق .
يٌذكر أنه تشهد عدد من مناطق المملكة هذه
الأيام هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في بعض المحافظات.